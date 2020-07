Casteldebole-Ripresa degli allenamenti: le condizioni di Poli e Santander

Il Bologna torna a correre, il prossimo step si chiama Inter. Una partita sicuramente non facile ma che vedrà i rossoblu dare il tutto per tutto per portare a casa punti pesanti per l’Europa.

Non saranno ancora a disposizione molti degli infortunati in casa Bologna.

Mihaijlovic non vuole rischiare e nell’allenamento di oggi i titolari della partita di ieri hanno svolto un lavoro defaticante mentre lavoro tecnico tattico e partitella finale per gli altri. Ancora differenziato per Mbaye, Santander e Skov Olsen. Terapie per Poli.

Fonte: TMW