Qui Casteldebole, in gruppo Orsolini e Barrow

Può sorridere il Bologna, dopo Barrow infatti sembrano migliorare anche le condizioni di Riccardo Orsolini.

Tutti e due oggi si sono allenati regolarmente col gruppo, in mattinata seduta tecnico-tattica, nel pomeriggio palestra. Entrambi sono dunque disponibili per l’anticipo con il Genoa. resta invece in dubbio Roberto Soriano, la contusione alla coscia lo ha costretto anche oggi solo ad un lavoro in palestra.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, differenziato per Gary Medel, terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Federico Santander e Nicola Sansone.