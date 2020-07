Questa mattina a Casteldebole il Bologna ha svolto la regolare seduta d’allenamento.

Tra le fila rossoblu è stata svolta la regolare seduta in palestra per i titolari della partita di Bergamo, partitella a metà campo per le riserve e lavoro differenziato per gli unici due indisponibili: Mattia Bani e Jerdy Schouten. Da valutare le condizioni di Takehiro Tomiyasu per un risentimento muscolare rimediato ieri sera.