Casteldebole-Le condizioni degli infortunati in vista della Spal

La partita di sabato contro la Spal è un crocevia fondamentale per la stagione dei rossoblu che nonostante l’emergenza in difesa proveranno a portare a casa il risultato.

Visti i tanti indisponibili e le squalifiche, a Casteldebole si lavora per recuperare gli infortunati.

Ancora lavoro differenziato infatti per Denswil, con Mihaijlovic vorrebbe recuperarlo per la trasferta di Ferrara ma attualmente la sua presenza resta in forte dubbio.

Nicola Sansone si è invece sottoposto a terapie personalizzate per smaltire al meglio l’affaticamento muscolare rimediato nella partita contro il Verona, l’esterno rossoblu tuttavia non sarà disponibile per la partita di sabato a causa della squalifica rimediata per somma di ammonizioni.