Casteldebole-In quattro verso il rientro

Una situazione sicuramente non facile quella vissuta dal Bologna nelle ultime settimane, un incredibile serie di infortuni e squalifiche ha infatti ridotto ai minimi termini l’organico a disposizione di Sinisa Mihaijlovic.

Dopo diverse partite con una rosa ridotta, adesso però sembra iniziare ad intravedersi la luce in fondo al tunnel, secondo fantacalcio.it sarebbero infatti pronti al rientro ben 4 giocatori rossoblu.

I nomi sono quelli di Soriano, Medel, Sansone e Santander, uomini chiave per il Bologna che sommati ai rientri dalla squalifica di Denswil e Schouten restituiscono linfa ad una squadra in piena emergenza e che mai come adesso ha bisogno di tutte le sue pedine migliori.