Casteldebole – Il punto sugli infortunati e la possibile formazione

Situazione sicuramente non facile quella inerente agli infortuni in casa rossoblu, si lavora ancora a Casteldebole per provare a recuperare al più presto gli indisponibili.

Lavoro differenziato per Medel, ormai certo il suo forfait per la trasferta di Roma, per lui una ricaduta muscolare che lo terrà fuori dai campi per qualche settimana. Ancora terapie invece per Sansone,Santander,Krejci e Dijks, per loro i tempi di recupero sono ancora da valutare.

A questo punto la possibile formazione di Roma non ha particolari dubbi. Skorupski in porta, linea a quattro con Tomiyasu, Bani, Danilo e Denswil, mediana con Schouten e probabilmente Dominguez al posto di Poli, Soriano trequartista, Orsolini e Barrow larghi, Palacio prima punta.