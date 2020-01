Ancora emergenza infortunati in casa Bologna dove la squadra rossoblu è alle prese con la preparazione per l’importante partita casalinga di sabato contro il Brescia.

Tra gli infortunati prova il recupero Stefano Denswil, il difensore olandese ormai fuori per infortunio da quasi un mese continua a bruciare i tempi e tenta il recupero in extremis. Non è quindi da escludere una sua possibile convocazione per la delicata sfida del Dall’Ara.