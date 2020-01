Prosegue la preparazione da parte dei rossoblu in vista della delicata sfida interna con il Brescia. Ancora emergenza in difesa per Sinisa Mihaijlovic che dovrà rinunciare a Tomiyasu per squalifica e spera dunque nel recupero lampo di parte di Denswil.

Il centrale olandese è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato tre settimane fa ed oggi ha effettuato un allenamento differenziato. Resta quindi ancora in dubbio la sua presenza per la partita di sabato.