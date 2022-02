Seconda chiamata per il giovane rossoblù

Altra soddisfazione, due settimane dopo la prima chiamata, per l’attaccante classe 2007 Francesco Castaldo, convocato da mister Massimiliano Favo in occasione della doppia amichevole tra Italia e Spagna categoria Under 15, programmate martedì 1 alle 15 e giovedì 3 marzo alle 12.