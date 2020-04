Cassano sicuro: “Non si può tornare in campo, neanche se ci fossero 10 sostituzioni”

In questo periodo ognuno ha la sua idea. Tra chi è ottimista e crede che sia possibile riprendere il campionato ad inizio giugno e chi invece è decisamente più negativo ed è convinto che sia meglio cancellare la stagione, insorge Antonio Cassano – ex calciatore, fra le altre, di Roma, Milan ed Inter. Durante una diretta Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo, il ragazzo ha detto la sua senza mezzi termini.

“Non si può tornare in campo. Gravina e tutti gli altri devono essere uniti e capire che il calcio si deve fermare – spiega Cassano, che infine conclude – La realtà dei fatti è che impossibile riprendere a giocare, soprattutto per fare 13 partite in 45 giorni. Anche se dovessero esser concesse 8 o 10 sostituzioni a partita. Galliani? Mi sembra difficile anche la sua idea di disputare la stagione nell’anno solare”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”