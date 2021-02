Nel corso di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1 Fabio Cassanelli ha dato una sua opinione sul momento del Bologna dopo quello che è successo nel pre-partita di Bologna-Benevento. Ecco il suo commento:

“Se fossi in Mihajlovic andrei comunque all’incontro con i tifosi anche se non devo giustificare le mie parole. Il confronto non va evitato e sarebbe un errore perché i tifosi ci sono rimasti male”.