Ospite di Francesca Bolognini a Radio Nettuno Bologna 1, Fabio Cassanelli che ha parlato di Nazionale e di alcuni giocatori del Bologna:

“Questo è un momentaccio per le soste in nazionale, delle quali nessuno è favorevole, addirittura se si parla di amichevoli o Nations League. Per me non è un torneo fondamentale e non è nemmeno il periodo giusto vista la situazione. Avrei evitato ulteriori spostamenti. La competizione poteva essere spostata o evitata”.