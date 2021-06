Cassanelli: “Se la squadra verrà rinforzata, Miha non avrà più scuse. Mercato? Servono 3/4 acquisti”

Le parole di Fabio Cassanelli a Pomeriggio in Rossoblù

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Fabio Cassanelli ha parlato della permanenza di Sinisa Mihajlovic in rossoblù dopo l'incontro odierno e del mercato rossoblù. Si parte dal tecnico:

Mercato

"Il Bologna deve rinforzare più reparti: visto l'addio di Danilo, ora ai rossoblù servono due difensori. In attacco, invece, la questione della punta si risolverà con Arnautovic, con le parti che sembrano molto vicine. Servono però 3/4 acquisti per fare il salto di qualità. Se la squadra venisse rinforzata, Mihajlovic non avrà più scuse. Il tecnico deve esserne consapevole, e la sua decisione di proseguire in rossoblù lo testimonia".