Cassanelli: “Sconfitta da polli. Su Mihajlovic dico che…”

Ospite di Francesca Bolognini a Radio Nettuno Bologna 1, Fabio Cassanelli ha analizzato la sconfitta di ieri del Bologna per 3-4 contro il Sassuolo:

“Ieri è stata una sconfitta da polli per come è maturata. Il Bologna era sopra di 2 gol contro una bella squadra che ieri l’ha dimostrato solo in parte. Dopo il 3-2 il Bologna si è sciolto e forse sono responsabili anche i cambi di Sinisa. Perdere facendo 3 gol fa male, è una sconfitta che brucia. Il Bologna doveva gestire il vantaggio, ma non è capace. Sul risultato di 3-1 va cambiata la mentalità e non serve continuare con lo stesso stile di gioco, altrimenti si rischia di esporsi a certi rischi”.