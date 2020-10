Cassanelli: “Mi adeguo al piano societario, ogni ruolo è più che coperto. Santander? Dico che…”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, condotto da Francesca Bolognini, Fabio Cassanelli si è espresso così sull’ultimo giorno di mercato:

“Non credo alle operazioni dell’ultimo minuto in seguito a infortuni, perchè da un lato rischi di comprare una scommessa spendendo soldi al buio e visto il momento non puoi permetterti di spendere soldi. L’altro motivo è che se compri un titolare, togli il posto a qualcuno. La società ha fatto le sue valutazioni. Il mio pensiero è che, sperando di non avere ulteriori sfortune, il Bologna ce la può fare comunque con quelli che ha. Questa è la linea della società, piccoli passi e crescita lenta, mi adeguo al piano societario e cerco di trarre del positivo senza illudermi”.