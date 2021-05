Cassanelli: “Il campionato del Bologna è stato tranquillo. Juve? Capisco anche Mihajlovic”

"Il campionato del Bologna non è stato entusiasmante, ma comunque tranquillo. Solo Sampdoria, Udinese e Verona sarebbero potute finire dietro ai rossoblù. O hanno fatto male tutte, oppure il Bologna ha fatto il campionato che ci si aspettava. La squadra di Mihajlovic si è confermata nella parte sinistra della classifica, senza però avere ambizioni europee: questo anche perchè in estate non si è fatto mercato e non si è costruita una rosa all'altezza della zona Europa. Non mi aspettavo molto di più rispetto al campionato che invece si è fatto".