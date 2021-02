Cassanelli: “Domani non sarà una passeggiata. Contento per il ritorno di Sansone”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Fabio Cassanelli che ha parlato di Bologna-Benevento ed espresso un suo parere su alcuni giocatori rossoblù. Ecco il suo commento:

“Il Benevento è la classica scheggia impazzita, anche se arriva da un momento infelice e complicato non bisogna fidarsi. Sono di un gradino superiore rispetto alle altre squadre che si devono salvare. Domani non sarà una passeggiata come a Parma e il Bologna non deve fare l’errore di credere che sia una partita facile. Rispetto all’andata, i rossoblù saranno al completo e questo può fare la differenza perché il Bologna è superiore. Si può bissare Parma”.