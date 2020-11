Cassanelli: “Contento per Orsolini e Soriano. Ora in campionato mi aspetto una serie di vittorie”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Fabio Cassanelli che ha parlato della Nazionale, in particolare di Orsolini e Soriano, e di Bologna:

“Ieri per l’Italia è arrivata un’altra vittoria. Gli azzurri non hanno subito gol e questo dimostra che la difesa funziona, in attacco vanno in gol diversi giocatori. Sono contento per Orsolini e Soriano che hanno avuto la possibilità di giocare in amichevole contro l’Estonia e anche perché hanno giocato bene. Penso che per la convocazione a Euro 2020 possano giocarsela fino in fondo. Se continueranno ad avere un buon rendimento fino a fine campionato si possono meritare la convocazione”.