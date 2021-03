Cassanelli: “Calo di Orsolini dovuto anche alla mancanza di tifo. Deve reagire”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Fabio Cassanelli che si è soffermato sul momento negativo di Orsolini. Ecco le sue parole:

“Da quando Skov Olsen è in crescita è iniziato l’appannamento di Orsolini e di questo se ne è accorto anche Mancini che non l’ha convocato. Probabilmente una delle ragioni di questo calo di Orsolini può essere la mancanza di tifo perché è un giocatore capace di accendersi nei momenti clou. Tante volte è stato decisivo ed è un peccato che ora sia considerato male dalla piazza e un giocatore non all’altezza. Ci vuole equilibrio nei giudizi e Orso deve reagire”.