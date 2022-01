Caso Dijks, il retroscena di Repubblica

Caos a Casteldebole

Il tecnico ha accusato l'olandese, e il danese Skov Olsen, di voler lasciare Bologna e di essersi tirato indietro nella trasferta di Verona. Repubblica ricostruisce l'accaduto. Giovedì durante la seduta video Mihajlovic ha chiesto ai suoi in quali condizioni fossero e poco prima della rifinitura i due si sono fatti da parte dicendo di accusare dolore. Sinisa non è mai stato convinto di questa teoria. Da qui le dichiarazioni post partita, ma i dirigenti, ovviamente, non hanno gradito la situazione e a microfoni spenti hanno cercato di smussare. Mihajlovic è deciso: vuole congedare i due.