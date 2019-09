Caso De Paul, parla Marino: “Delusi dalla decisione della corte”

Bocciato il ricorso per Rodrigo De Paul che dunque contro il Bologna non ci sarà. La decisione però non è andata giù al club friulano che ha esternato la propria insoddisfazione per bocca del direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino.

“Siamo molto delusi perché i nostri legali avevano preparato una difesa estremamente articolata – ha affermato Marino ai canali ufficiali dell’Udinese – Credo si sia data ampia dimostrazione alla Corte di come la sentenza del Giudice Sportivo fosse stata incongrua nei confronti di De Paul anche presentando decine di precedenti in cui il Giudice Sportivo aveva sanzionato due giornate oppure la Corte d’Appello aveva ridotto la squalifica”.

Ancora Marino: “Siamo a maggior ragione molto delusi perché non è stata presa in considerazione l’attenuante della provocazione messa in atto nei confronti di De Paul da parte di Candreva, provocazione che è stata raccontata anche dai giornali quindi da terze parti e si sa che per consolidata prassi del Giudice Sportivo che la provocazione costituisce attenuante nei comportamenti che diventano di reazione e non come comportamenti fini a se stessi come atti violenti. Non neghiamo un po’ di irritazione ma anche di delusione“.

Fonte: Udineseblog.