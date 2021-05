Casini: “Grazie Sinisa, ma se non c’è passione è meglio separarsi”

Grande tifoso rossoblù, Pier Ferdinando Casini ha parlato del futuro di Sinisa Mihajlovic in un'intervista al Resto del Carlino. Si parte dal rapporto costruito in questi anni tra l'allenatore e la piazza:

"Il Bologna e Mihajlovic insieme hanno scritto una bella pagina di calcio e di vita. Ma adesso se non c'è più passione è meglio una separazione consensuale, con la possibilità di restare per sempre amici. Anche gli amori più belli spesso sono desinati a finire e la cosa peggiore è trascinarli nel tempo solo perché non si vedono alternative. Il club e Sinisa sono il classico caso della coppia che non va alla rottura solo perché ciascuno dei due ha paura del futuro".