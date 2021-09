Casini: “Bologna, involuzione inspiegabile”

“Non sono dentro alle dinamiche della squadra e non mi piace vestire i panni di quello che giudica da fuori, ma purtroppo parlano i fatti. E anche guardando da fuori si vede che qualche problema c’è. Mi chiedo come sia possibile che alcuni giocatori si siano così involuti disperdendo le loro potenzialità: penso soprattutto a Orsolini e Barrow. Orsolini era diventato un attaccante di grande caratura, tant’è che è stato convocato più volte in Nazionale da Roberto Mancini: oggi non riesce nemmeno a saltare l’uomo. Quanto a Barrow, a Empoli per fortuna si è rivisto un po’ del Barrow che tutti ricordavamo al primo anno: ma quanta fatica ha fatto fin qui.".