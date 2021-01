Carrera: “Bologna, Swiderski è il tuo Piatek”

Il Bologna ha individuato in Karol Swiderski l’obiettivo numero uno per il suo attacco, imbastendo già la trattativa con il Paok Salonicco. La squadra greca ha aperto alla cessione ma sono ancora da definire le cifre e la formula. Massimo Carrera, intanto, ha avuto modo di affrontare il giocatore nel campionato greco ben due volte, essendo stato l’allenatore dell’Aek Atene fino allo scorso dicembre, descrivendolo così:

“Sono convinto che farebbe bene in Italia. Ha buone qualità, è potente, può fare la differenza anche nel nostro campionato. E’ giovane e non può che avere ampi margini di crescita e miglioramento. Se può fare gli stessi gol anche in Serie A? Anche in Grecia ci sono buoni giocatori, ma è evidente che fino a quando non lo provi, non puoi saperlo. Da quando è esploso Piatek tutti gli attaccanti polacchi vengono accostati a lui, ma credetemi, Swiderski gli assomiglia davvero per caratteristiche tecniche”.

Fonte-Stadio