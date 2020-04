Carnevali si espone: “Giusto terminare il campionato”

Il calcio italiano sta cercando di risollevarsi, ma sono tanti i fattori da dover incastrare. Prova di chiarire le priorità Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ai microfoni di “Sky” spiega la sua posizione.

“E’ giusto terminare il campionato in corso. Seguiamo quello che ci dice la Lega. Date? Non dovremmo andare oltre la fine di luglio – spiega Carnevali, che poi commenta anche la situazione generale – Le società calcistiche sono in difficoltà economica, esattamente come le altre aziende del paese. Stipendi? Problema relativo. E’ importante che chi ha maggior possibilità dia il suo contributo al sistema. Quello che verrà dopo sarà un mondo diverso: ridimensionarci può fare bene a tutti”.