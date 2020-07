Carnevali: “A Bologna per vincere”

Oltre al Bologna, anche il Sassuolo si è inserito nella lotta Europa League e quella di domani al Dall’Ara può essere una partita importante, quasi uno scontro diretto. Al Corriere dello Sport ha parlato l’amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali.

“Stiamo seguendo un percorso di crescita e per il momento vogliamo migliorare l’undicesimo posto dell’anno scorso – ha affermato – In una stagione per noi difficile, con la scomparsa di Squinzi e della signora Arianna e i tanti infortuni, penso possa essere una bella soddisfazione migliorarci. Bologna? E’ una società amica, che sta costruendo qualcosa di importante e ha una squadra forte. Sarà una trasferta insidiosa ma noi giochiamo sempre per vincere, la nostra mentalità è di non accontentarsi”.