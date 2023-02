Carlino – Zirkzee: “Motta ci sta dando la giusta mentalità. Gol? Mi manca un po’”

Joshua Zirkzee è stato intervistato dal Resto del Carlino. Il giovane olandese ha parlato a 360 gradi del mondo Bologna : il rapporto con Motta e i suoi compagni, l'obiettivo Europa e la sua vita in città.

"Italiano? Capisco quasi tutto se la conversazione non è troppo veloce. Per parlare conosco solo le basi: 'ciao', 'come stai', oltre al linguaggio calcistico. Motta mi ripete continuamente 'profondità' e dopo aggiunge 'meglio, meglio Joshua'. Qualche volta mi concede un 'bene', ma giusto qualche volta (ride ndr)".