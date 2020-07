“Al momento l’idea è quella di smettere, ma mai dire mai. Ora voglio dedicarmi alla mia famiglia: a casa sto bene. Rimane tanta passione per il calcio, ma dopo una vita passata in giro per il mondo è ora di fermarmi. Poi in realtà io sono istintivo: se arriva qualcosa che mi prende davvero tanto, allora chissà. Futuro? Mi piacerebbe tornare ad allenare i bambini, ma non credo sia una soluzione praticabile”.

Scheda 1 di 3