Carlino – Vittoria e porta inviolata

Ieri il Bologna ha vinto contro il Verona ed è riuscito a mantenere la porta inviolata.

Per il Bologna è stato il quinto successo in campionato e la terza volta che la squadra non ha concesso il gol agli avversari. Le altre occasioni furono contro Fiorentina e Crotone gara che interruppe la lunga striscia di 41 partite consecutive subendo almeno un gol. Queste tre reti inviolate si sono registrate negli ultimi dieci incontri di campionato, segno che qualcosa negli equilibri sta cambiando.

Fonte: Carlino