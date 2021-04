Orsolini: “Guardo al futuro con più determinazione e serenità”

Orsolini, dopo il gol allo Spezia, ha finalmente voltato pagina

Al momento pare quasi impossibile, ma la prima occasione Orso l'ha sfruttata a pieno. Alla lista del C.T Mancini manca poco più di un mese e a Orsolini manca invece un finale di stagione con i fuochi d’artificio. La sfida con lo Spezia ha detto che il ragazzo di Ascoli si è rimesso sul pezzo con l’atteggiamento giusto: un gol e una traversa scheggiata dopo uno slalom che ricordava i tempi belli. "Una vittoria e un gol. Esattamente quello che mi serviva per guardare avanti con più serenità e ancora più determinazione", ha scritto sul proprio profilo Instagram per immortalare la sua domenica di rinascita. Con il gol a Provedel, l'ex Juve è salito a quota 5 in campionato, più due in Coppa Italia. Orso, ancora in ballottaggio con Skov Olsen, ritroverà Verdi, di cui rilevò il posto sulla corsia destra. Numeri del Verdi ‘bolognese’: 16 gol in 64 partite, spalmate su due stagioni, contro le 26 reti in 113 gare di tre stagioni e mezzo del suo sostituto.