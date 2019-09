Carlino – Virtus, buona la prima

Comincia la nuova stagione di Serie A e la Virtus non delude le aspettative vincendo con Roma. Il punteggio finale è di 74-67, in alcuni momenti si è raggiunto un passivo di +22 in favore della V nera, ma complice un calo di attenzione, la gara ha rischiato di complicarsi riportando Roma in partita. La squadra di Djordjevic ha dovuto fare a meno di Milos Teodosic ancora fermo ai box, e in sua assenza ci ha pensato il connazionale Markovic ad illuminare il PalaDozza con 12 assist e 9 rimbalzi. Buona prestazione anche di Ricci, mentre Weems è il migliore in attacco con 19 punti. Da migliorare la precisione nel tiro libero, nel primo quarto solo uno su quattro tentativi è andato a buon termine. Infine c’è da sottolineare la grande risposta del pubblico, PalaDozza praticamente esaurito, un aspetto questo sottolineato anche dal tecnico Djordjevic. Lo riporta Il Resto del Carlino