Carlino – Virtus, arriva Mannion: è un colpo da Nba

Colpo a sorpresa della Segafredo che ingaggia il play dell'Italia e di Golden State

'Nico Mannion è il sogno che la Virtus è stata capace di trasformare in realtà', si apre così l'edizione odierna del Resto del Carlino nella pagina dedicata al basket, dando ampio spazio all'ultimo colpo in casa Segafredo.

Mannion è bianconero: un colpo a sorpresa, ma fino a un certo punto. Perchè come dichiarato anche dall'ad Baraldi, la società stava seguendo da tempo il play azzurro e aveva contatti con il suo entourage. La trattativa si è sbloccata al termine di un intreccio di mercato: la Virtus era su Chiozza, in uscita dai Brooklyn Nets, ma dopo che il regista americano è stato scelto da Golden State, che ha liberato nel frattempo Mannion, il club bolognese ha chiuso l'operazione per il giovane talento. Lo sforzo economico del patron Zanetti, sottolinea il Carlino, non è stato indifferente, ma il ritorno d'immagine sarà ampio, con la Segafredo che esporterà nel mondo la coppia di play della Nazionale che ha fatto sognare i tifosi azzurri alle Olimpiadi. E' un colpo, poi, che permette alla Virtus di rinforzarsi ulteriormente sia in Italia (rispondendo a Milano, che aveva preso Melli) che in Europa.