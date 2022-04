Carlino – Grassani sul ricorso vinto: “Buonafede di Medel”

Il legale Grassani ha vinto il ricorso

Il Bologna ha vinto il ricorso sul caso Medel: squalifica ridotta da due a una giornata dalla Corte Federale D’Appello. Ha vinto soprattutto Mattia Grassani , il legale del Bologna che ha riportato il difensore tra i convocati di stasera. “Non era facile superare il rapporto dell’arbitro Sacchi, ma alla fine la buonafede del calciatore e le scuse poste all’arbitro dopo la gara sono state fondamentali nel determinare l’accoglimento del ricorso”, spiega Grassani. Ricorso vinto grazie a quattro fattori: il precedente della riduzione di Marchetti nel 2019, squalificato per due turni dopo aver accusato la terna di essere scarsa: squalifica poi ridotta da due a una giornata. Poi una foto che prova che Sacchi è il primo a urlare a Medel e il fatto che il cileno è al primo rosso diretto negli ultimi 8 anni di carriera. Ultimo attenuante: l’arbitro Sacchi ha confermato alla Corte Federale di non essere stato offeso precisando anche che Medel a fine gara, a Torino, andò a scusarsi.

Con il ritorno del Pitbull, il Bologna ritrova la difesa dei titolari con Theate, Medel e Soumaoro. Torna Arnautovic dalla squalifica e ci saranno anche Skorupski, Vignato e Schouten, che hanno recuperato dal virus intestinale. Brutte notizie per Dijks che non ce la fa e rischia di aver terminato la stagione in anticipo per una lesione muscolare agli adduttori della coscia sinistra: con l’Inter spazio a Hickey a sinistra e a destra possibile vedere Kasius, provato ieri al posto di De Silvestri in affanno a livello fisico-atletico. In mediana Schouten e Soriano affiancheranno uno tra Svanberg e Dominguez. Davanti la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Sansone avanti su Orsolini e Barrow, dopo il gol rifilato all’Udinese.