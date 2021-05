Carlino – Vignato, lunedì speciale: voglia di derby e di Under

L'ex Chievo domani potrebbe giocare titolare nella sua Verona che lo ha visto crescere

Per questo la gara di domani non sarà come le altre per Emanuel Vignato, che prima della sua esperienza rossoblù era cresciuto nel Chievo. Aria di derby, ma anche di ritorno da titolare. Il problema che ha colpito Svanberg potrebbe spalancare le porte al rientro dal primo minuto dell'italo-brasiliano, che aveva incantato contro la Fiorentina e aveva fatto intravedere buone cose anche contro l'Udinese, sempre nel ruolo di trequartista. Domani contro l'Hellas potrebbe ricoprire nuovamente quella posizione, che si è dimostrata la più congeniale alle sue qualità, con Soriano che dovrebbe così arretrare nei due di centrocampo. Vignato è stata più volte l'arma in più di Sinisa Mihajlovic, che lo tiene in considerazione anche per un ruolo di primo piano il prossimo anno. Intanto, l'ex Chievo spera anche in una convocazione per gli Europei Under 21, che scatteranno il 31 maggio.