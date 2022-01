Carlino – Van Hoojdonk verso il prestito in Olanda

Le prossime manovre di mercato dei rossoblù, tra uscite programmate ed occasioni in entrata

Come sempre tra le priorità ci sono un esterno destro che possa alternarsi con De Silvestri, un centrocampista per rinfoltire il reparto e un vice Arnautovic viste le bocciature di Santander e Van Hoojdonk. Entrambi sono in uscita, e se per il ropero si cerca una sistemazione definitiva, per il ragazzino olandese si vuole proteggere l'investimento e si cerca una sistemazione soltanto in prestito, come lui stesso ha dichiarato d'accordo con la società. Un altro probabile partente, per lasciare il posto all'esterno, è Skov Olsen che ha mercato all'estero tra Danimarca, Germania e Spagna. La vera emergenza è a centrocampo dove dopo gli infortuni di Kingsley e Schouten, un Viola ancora fuori forma e la positività al covid di Dominguez, la coperta è davvero risicatissima e si dovrà gioco forza intervenire a colmare queste lacune.