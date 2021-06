Carlino – Unica certezza Pinzolo, salta la tappa in Inghilterra

Il Covid cambia i ritiri, il Bologna non andrà in Inghilterra ma valuta una località del centro Europa

In Trentino si valuta una possibile amichevole in famiglia sabato 17 e il test con la Feralpi Salò sabato 24. L'impegno successivo per i ragazzi di Mihajlovic sarà il 30 luglio, in Austria, per sfidare il Borussia Dortmund allo Stadion Schnabelholz di Altach. Il Bologna poi aveva in programma di fare tappa in Inghilterra per i primi di agosto per disputare un paio di amichevoli con squadre di Premier League, ma a causa di restrizioni e conseguenti quarantene l'ipotesi è saltata. L'alternativa è quindi raggiungere una località del centro Europa per allenarsi qualche giorno e giocare un'amichevole con una squadra del posto: Germania, Austria e Repubblica Ceca sono le ipotesi sul tavolo.