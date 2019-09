Carlino – Una sosta per crescere

Il Bologna arriva alla sosta con il sorriso sulle labbra, 4 punti conquistati e un gioco riemerso contro la Spal dopo l’inizio opaco a Verona. Negli ultimi anni la sosta era sempre stata vissuta con difficoltà, visti i tanti nazionali via e risultati poco edificanti: l’anno scorso Inzaghi arrivò alla pausa con un solo punto in carniere.

Ma questa sosta può essere sfruttata dallo staff tecnico per lavorare sugli automatismi e produrre un processo di crescita più consistente. Sono solo sei i nazionali via da Bologna, con tutti gli altri c’è la possibilità di migliorare su schemi, equilibri e inserimento dei nuovi acquisti. Tra questi Medel, che ha chiesto e ottenuto di restare a Bologna per migliorare la propria condizione fisica e inserirsi nei dettami tattici di Mihajlovic. Poi ci sono Schouten e Dzemaili, che si sono infortunati in estate e avranno a disposizione un po’ di tempo per raggiungere una forma fisica migliore. C’è l’occasione anche di rafforzare i concetti di un gruppo simile per otto undicesimi a quello che ha terminato la passata stagione e che ha un’identità.