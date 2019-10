Carlino – Una settimana per ripartire

Il Bologna si appresta a vivere una settimana particolare: in primo luogo c’è da smaltire la delusione per la sconfitta di Udine, Mihajlovic ovviamente non è contento e ha richiamato i suoi all’attenzione, delle situazioni di gioco vanno corrette. Mentre la dirigenza e lo staff ha sempre predicato cautela, al di fuori di ranghi societari si era creato un grande entusiasmo, che sembra essere venuto meno dopo gli ultimi risultati, ma conti alla mano e considerando che su 6 partite 4 sono state giocate in trasferta, il Bologna ha un buon rendimento. Il 3 ottobre può essere l’occasione per distendere un po’ gli animi, c’è infatti il compleanno di un Bologna che festeggia 110 anni, mentre la partita con la Lazio è prima di tutto la partita di Mihajlovic con i tifosi biancocelesti che si uniranno a quelli rossoblù nel pellegrinaggio a San Luca. Lo riporta Il Resto del Carlino.