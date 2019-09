Carlino – Una difesa da sistemare

Lo ha detto anche Sinisa, non tutto a Brescia è andato per il verso giusto. Guai a sedersi sugli allori del risultato, il primo tempo del Rigamonti è stato tutto fuorché ottimo. La difesa ha mostrato diverse lacune e quello che non hanno punito le rondinelle, potrebbe farlo invece la Roma, prossima avversaria dei rossoblu.

Ecco allora che prima dell’allenamento odierno ci sarà la videoconferenza di Mihajlovic per chiarire e correggere i problemi della trasferta lombarda. La gestione dei cross e dei calci piazzati è stata deficitaria, così come la distanza tra centrocampo e difesa. Anche l’atteggiamento del primo tempo è stato gravemente insufficiente. Sarà intanto periodo di riflessioni riguardo il reparto arretrato del Bologna. Lo staff potrebbe decidere di adoperare alcuni cambiamenti, magari tornerà Mbaye con Tomiyasu al centro della difesa. Si lavorerà in settimana per trovare una soluzione ai problemi del reparto.