Carlino – Una difesa con troppe falle da chiudere

La Serie A è da sempre il campionato in cui le difese incidono più degli attacchi. Purtroppo difesa e centrocampo sono proprio i due reparti che più stanno faticando nel Bologna. Vero è che la difesa è stato il reparto maggiormente rivoluzionato dalla squadra e anche quello maggiormente colpito da infortuni. Prima Danilo, poi Dijks e adesso Tomiyasu sono stati costretti al riposo forzato. Condizione che non ha permesso ai rossoblu di lavorare sugli equilibri difensivi.

Tra i giocatori a disposizione di Mihajlovic, la coppia Denswil-Bani è quella che ha faticato maggiormente. Con loro in campo, il Bologna ha subito 8 reti in 5 partite, vale a dire più del 50% del passivo subito dalla squadra. L’inserimento dell’olandese nel nostro campionato è più faticoso del previsto. Difesa che fatica di più lontano dal Dall’Ara che non tra le mura amiche. Se Mihajlovic non vedeva la necessità di una prima punta durante il mercato estivo un motivo c’era. La priorità è sistemare il reparto arretrato, aspettando di recuperare tutte le pedine che in questo momento sono ferme in infermeria.