Carlino – Una crisi che viene da lontano

Bologna in difficoltà. Una sola vittoria nelle ultime nove partite e soli due punti in più rispetto ad un anno fa, quando Inzaghi navigava mestamente nei bassifondi. Il Resto del Carlino sottolinea il saldo del mercato estivo, meno 30 milioni, ma risultati non all’altezza.

Per il quotidiano si tratta di una crisi che viene da lontano, partendo da luglio con la malattia di Sinisa Mihajlovic, passando per gli errori di valutazione fatti sul mercato con troppe scommesse e presunte ciliegine su una torta che non c’è, concludendo con gli infortuni a catena che per settimane hanno impedito allo staff tecnico di schierare la formazione titolare. Il Resto del Carlino sottolinea come, proprio per via della situazione complicata di Mihajlovic, la dirigenza avrebbe dovuto affidarsi a meno scommesse e più giocatori pronti e scafati.