Carlino – Una canzone per il mitico Villa

Federico Aicardi, farmacista e cantautore nato e cresciuto sotto i portici, ha deciso di dedicare una canzone al ‘Mitico Villa‘ che, più di trent’anni fa, fu un grande perno difensivo del Bologna di Maifredi.

Dopo aver celebrato due bandiere della storia rossoblù come Ezio Pascutti e Giacomo Bulgarelli, Aicardi adesso ha scritto, insieme a Gabriele Orsi, e interpretato “Mitico Villa”, un brano che ripercorre la carriera del difensore che fino a ventott’anni giocava nei dilettanti e poi in rossoblù è arrivato a giocare la serie A. Un brevilineo che con coraggio si arrampicava sulle spalle dei più grandi attaccanti avversari. Secondo il cantautore, la storia di Villa, arrivato alle stelle dopo una lunga gavetta, sarebbe ideale per un film o un romanzo. Villa ha ringraziato Aicardi e tutti i tifosi del Bologna dicendo che se si parla ancora di lui lo deve al grande affetto della gente di questa città.

Fonte: Carlino