Carlino – Un turno di stop per Mihajlovic

Il giudice sportivo ferma per una giornata il tecnico serbo.

Domenica pomeriggio il Bologna si presenterà al Castellani per la sfida contro l’Empoli senza il suo allenatore. A guidare la squadra ci saranno il vice Tanjga e il tattico Emilio De Leo, i collaboratori che hanno sostituito Sinisa quando fu costretto, per motivi di salute, a seguire le partite da casa. Il giudice sportivo ha decretato lo stop di una giornata con la seguente motivazione: “Per aver contestato, al ’47 del secondo tempo, con veemenza una decisione arbitrale”. Oltre a Sinisa ad Empoli sarà assente anche Kingsley, ancora infortunato, ma potrebbe esserci il ritorno tra i convocati di Schouten. Probabile però che il centrocampista olandese sia disponibile solo per la prossima sfida con la Lazio. Svamberg, Dominguez e Soriano saranno dunque chiamati a giocare la terza partita in otto giorni.