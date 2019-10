Un sogno chiamato Ibrahimovic

E’ un sogno e come tale rischia di rimanerlo, ma tutto sommato sperarci non costa nulla e ormai al Bologna ci si può aspettare di tutto. Zlatan Ibrahimovic è il nome che negli ultimi giorni ha fatto battere il cuore ai tifosi rossoblù, ma la risposta dello svedese non lascia molto spazio alle interpretazioni: “Sinisa è un amico, se scegliessi Bologna sarebbe solo per lui” e ancora: “Rigranzio Sinisa, ma è difficile. Dovessi cambiare idea, lo chiamerò.”

Difficile appunto, non impossibile. Anche perché prima di decidere se continuare la sua avventura con i Galaxy, con cui sta disputando i playoff di MLS, o cambiare casacca, devono passare i due mesi che separano lo svedese dalla scadenza del contratto. Insomma, non manca nemmeno il tempo per un eventuale ripensamento. Molto dipenderà da ciò che faranno le big della Seria A, perché Ibrahimovic ha voglia d’Italia, e nel frattempo a Bologna si sogna un campione che non si vede dai tempi di Baggio. Lo riporta Il Resto del Carlino.