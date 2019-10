Un retroscena di Bologna-Olimpija Ljubljana

Questa estate Riccardo Orsolini non prese troppo bene la sostituzione con l’Augsburg, caso che rientrò praticamente nell’immediato. Nella partita di sabato con l’Olimpija Ljubljana l’esterno ascolano ha disputato solo 30 minuti prima di essere sostituito e ha ricevuto qualche richiamo dai compagni per gli errori in campo.

Queste cose potrebbero indurre ad ipotizzare un certo nervosismo, ma da Casteldebole in ogni caso smentiscono l’esistenza di qualche problema: l’impiego ridotto era concordato in vista della partita contro la Juventus, dove Orsolini partirà titolare, mentre i richiami dei compagni appartengono alla consueta dimensione del campo. Lo riporta Il Resto del Carlino.