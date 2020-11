Carlino – Un mese per cambiare passo

Per il Bologna e Mihajlovic il prossimo mese di campionato sarà molto importante. È necessario raccogliere più punti possibili per dare una svolta a questa stagione.

Finora il Bologna non ha raccolto quanto avrebbe meritato e si trova in una brutta zona di classifica che non gli appartiene. Il Resto del Carlino fa il punto sui futuri incontri dei rossoblù in questo mese. La squadra di Mihajlovic dal 22 novembre al 23 dicembre sarà impegnata per 7 match di campionato e nella gara di Coppa Italia contro lo Spezia. Al Dall’Ara verranno ospitate Crotone, Roma e Atalanta. Le trasferte saranno contro Sampdoria, Inter, Spezia e Torino. Il Bologna deve tornare a fare risultati importanti anche fuori casa e questo mese sarà fondamentale per tornare in una zona di classifica più abituale. Nella speranza di recuperare qualche giocatore infortunato per permettere a Sinisa un rosa più lunga.

Fonte: Carlino