Carlino – Un campionato di episodi

Il Bologna subisce la seconda sconfitta consecutiva e per l’ennesima volta sono gli episodi a condannare i rossoblù. Le occasioni mancate, come la superiorità numerica con il Verona e il rigore con il Genoa, sviste arbitrali e errori dei singoli, fanno aumentare il rammarico per un inizio di campionato caratterizzato da un ottimo volume di gioco che non sempre viene concretizzato.

Ma se nelle prime partite gli expected goals lasciavano intendere che alla lunga probabilmente i punti raccolti sarebbero aumentati, contro l’Inter emerge un calo: 0,38 xG, peggior prestazione stagionale. A questo calo nella produzione offensiva, si aggiungono anche i dieci gol subiti nelle ultime 5 partite. Il Bologna insomma crea di meno, subisce di più e nelle ultime due partite è passato in vantaggio salvo poi farsi rimontare. Ingenuità, mancanza di cinismo, sfortuna e infortuni: le cause sono innumerevoli, l’importante è che non fungano da giustificazione, ma come base da cui ripartire. Lo riporta il Corriere di Bologna.