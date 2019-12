Carlino – Un Bologna tutto da scoprire

La partita di questa sera con l’Udinese vedrà scendere in campo un Bologna rimaneggiato, in parte per necessità, ma anche per dare una chance a chi finora non ha avuto troppe occasioni per mettersi in mostra. In ogni caso l’impegno di Coppa Italia, per quanto giunga in un momento in cui le energie sono volte al campionato, non può essere sottovalutato e Sinisa nella conferenza stampa di venerdì scorso è stato molto chiaro sull’impegno che vuole vedere da tutti i suoi ragazzi. Vietato sbagliare insomma.

In difesa potrebbe essere il momento del debutto dal primo minuto del giovane difensore Corbo, mentre in attacco dovrebbero alternarsi Destro e Juwara. Anche gli scandinavi Skov Olsen e Svanberg vanno verso una maglia da titolare. Non è quindi solo un intralcio l’impegno di coppa, ma l’occasione di mettere dei dubbi all’allenatore sulle future scelte. Lo riporta Il Resto del Carlino.