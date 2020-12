Carlino – Un anno fa il rientro di Mihajlovic in panchina

Dopo la battaglia alla leucemia che ha costretto Mihajlovic a seguire diverse partite dall’ospedale, oggi il tecnico rossoblù può festeggiare il primo anno di ritorno permanente in panchina. Al Dall’Ara era l’8 dicembre 2019 quando il Milan di Stefano Pioli vinse 2-3.

Dal Milan in poi, quindicesima giornata di campionato, Sinisa, che nelle prime 14 giornate si era accomodato eroicamente in panchina solo con Verona, Spal, Lazio e Juventus, non ha più saltato una partita. Anzi, una sì, ma per squalifica contro il Parma al Tardini dello scorso 12 luglio, quando l’espulsione rimediata col Sassuolo lo costrinse a un turno di stop. Da quel Bologna-Milan di un anno fa le sue presenze in panchina sono 33 gare di campionato e 2 di Coppa Italia.

Fonte: Carlino