Carlino – Un altro Giacomo azzurro: Raspadori come Bulgarelli

Il talento di Castel Maggiore avrà il 22 agli Europei come Bulgarelli in azzurro

Per chi crede nei numeri, anche Giacomo Bulgarelli aveva il 22 in Nazionale. Lo stesso che porterà sulle spalle Giacomo Raspadori , neo convocato agli Europei. Il talento di proprietà del Sassuolo è ancora agli inizi, ovviamente, troppo distante dalla bandiera rossoblù.

Ma sono due i tratti che lo accumano allo storico capitano del Bologna, più umani che sportivi: l'umiltà e l'educazione. La storia del calciatore di provincia che è arrivato al successo in Serie A ha conquistato anche il ct Mancini, che ha deciso di convocarlo per la vetrina europea dopo l'ottimo finale di stagione in maglia neroverde. Rimpianto a Casteldebole: perchè Raspadori ha vestito sì la maglia rossoblù, ma quella del Progresso, non giocando mai per il Bologna. Prelevato da giovanissimo dal Sassuolo, il centravanti è cresciuto nella società neroverde, scoperto dallo stesso dirigente che aveva già portato anche Berardi. Ventun anni compiuti da poco, il talento di Castel Maggiore ha avuto il tempo anche di giocare un altro Europeo, quello under 21, terminato lunedì con l'uscita ai supplementari contro il Portogallo. Ora ci sarà la Nazionale dei grandi, con un altro Europeo da disputare.